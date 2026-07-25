Lunedì 27 luglio alle 20:30, l'atrio del Palazzo comunale di Elmas ospiterà "Moderne Sonorità – La musica di oggi in percorsi musicali senza confini".

Si tratta di una serata dedicata all'interpretazione di celebri melodie del repertorio moderno e pop-jazz, nazionale e internazionale, costruita come un percorso esecutivo comparativo fra brani del passato e composizioni contemporanee.

Protagonisti dell'appuntamento saranno Federica Urracci (voce) e Alessio Sanna (pianoforte), un duo cameristico che accompagnerà il pubblico attraverso la popular music regionale, nazionale e internazionale.

Il concerto rientra nella rassegna “Concerti al tramonto” inserita nel progetto "Suoni e Voci per l'Isola", dedicato alla valorizzazione della musica dal vivo in Sardegna per il 2026. La collaborazione artistica è a cura di Salvatore Svezia, mentre la produzione è coordinata da Maria Elena Garau. L'ingresso è libero e gratuito.

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