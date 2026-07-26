“La strade della poesia” ha chiuso il festival Trovare le parole organizzato a Gonnesa dall’associazione Radici e Ali con la lettura e la premiazione delle poesie scelte dalla giuria. Hanno partecipato 33 poeti (molti anche dalla penisola), 12 invece i partecipanti per il bando sui racconti a tema lavoro. La serata si è svolta nel parco comunale di S’Olivariu, presentata da Sara Marrocu, allietata dagli intermezzi musicali di Lino Raia. Le poesie selezionate dalla giuria, che poi saranno trascritte in una mattonella in ceramica da posizionare sui muri del paese, sono state scritte da Fabio Deidda (Gonnesa), Monica Schiaffini (Casarza Ligure), Assunta Spedicato (Corato, Puglia). Una quarta è stata selezionata per essere affissa a Casa Emmaus di Iglesias, partner del festival: è quella di Michele Bruno (Altamura, Bari). <Siamo orgogliosi di come questi concorsi stiano crescendo – ha detto Rossana Lebiu, dell’associazione Radici e Ali – sono arrivati più elaborati e da diverse parti della Sardegna e dell’Italia. Le strade della poesia si espandono>. Alla serata conclusiva era presente anche il sindaco di Gonnesa Pietro Cocco. <Abbiamo creduto in questa manifestazione che quest’anno si è arricchita con una serie di appuntamenti interessanti sulle parole – ha detto – continueremo a sostenere questo modo di promuovere la cultura>.

Venerdì sera si è svolta la lettura e premiazione dei racconti a tema “lavoro”: sono stati selezionati dalla giuria gli elaborati di Daniela Aretino (Gonnesa), Sebastiano Mario Fiori, Giovannino Serra e Cinzia Vilucchi.

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