Due ali di folla per la divertente Gara delle Vasche da Bagno, la manifestazione organizzata in via mare a Porto Torres dalla Pro Loco cittadina. I quattro gruppi partecipanti si sono sfidati lungo un percorso ricco di adrenalina, risate e colpi di scena, regalando al pubblico uno spettacolo di colori e performance. Quattro le vasche in gara, trasformate in originali macchinette a quattro ruote a spinte nel tratto che incrocia corso Vittorio Emanuele e lungo via Mare. Addobbate secondo i temi scelti, sono state personalizzate con fantasia, creatività e tanto spirito goliardico.

A vincere la sfida la vasca “Missione per la pace” che ha ottenuto il punteggio più alto delle votazioni espresse dalla somma data dalla giuria e dai tempi impiegati, al secondo posto “Formula Uno”, mentre “Polizia Locale” si è classificata al terzo posto e infine la quarta vasca dei “Cinesi”. L’evento goliardico che precede il Carnevale estivo, in programma l’8 agosto prossimo, ha ottenuto un grande successo di partecipazione animando la lunga arteria stradale chiusa al traffico per l’occasione. Le vasche realizzate da artisti locali hanno dovuto superare tre prove anche attraverso la cura della coreografia, esibendosi davanti alla giuria, presieduta dalla presidente del consiglio Giulia Manca, che ha decretato il vincitore scegliendo un tema molto attuale, quello della pace.

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