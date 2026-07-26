In programma la riunione del Consiglio comunale di Guamaggiore per fare il punto sui conti dell'ente. Il sindaco Ignazio Masala ha convocato l'assemblea per mercoledì 29 luglio alle 17.30 nell'aula consiliare del Municipio. Se nella prima convocazione non sarà raggiunto il numero legale, la seconda seduta si terrà il giorno successivo, alla stessa ora. La riunione sarà dedicata principalmente alla situazione finanziaria del Comune e agli atti di bilancio. Tra i punti più importanti all'ordine del giorno c'è la verifica degli equilibri finanziari, il passaggio previsto dalla normativa che consente di accertare la tenuta dei conti pubblici e di programmare eventuali correttivi prima della chiusura dell'esercizio.

I consiglieri saranno inoltre chiamati a votare l'assestamento generale del bilancio di previsione triennale e a ratificare due delibere approvate dalla Giunta, la numero 33 dello scorso giugno e la numero 35 di luglio. I provvedimenti riguardano alcune variazioni di bilancio che consentono di utilizzare quote dell'avanzo di amministrazione vincolato per finanziare interventi sul territorio del piccolo centro della Trexenta.

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