Un intero paese questa sera renderà omaggio a Luigi Lai, il suo concittadino più illustre e il più grande suonatore di launeddas vivente. Lo farà in Piazza Sardegna a partire dalle 21 con la proiezione di “Su Maistu”, il film del regista sardo Granfranco Cabiddu che racconta la vita del maestro. “Il film – ha spiegato la vicesindaca di San Vito Graziella Congiu – è un omaggio a Luigi Lai e alla sua passione per le launeddas. Uno strumento che il maestro, con grande determinazione, è riuscito a salvare dall’oblio portando nei teatri di tutto il mondo la tradizione musicale millenaria sarda”.

La serata, promossa dal Comune di San Vito e organizzata dall’associazione “Ala” con la collaborazione delle associazioni del paese, sarà presentata dallo scrittore (anche lui di San Vito) Gabriele Congiu, autore del libro “Luigi Lai, maestro di Launeddas”. Congiu, prima della proiezione, dialogherà, col maestro Lai e col regista Cabiddu. Il Comune di San Vito, fra le altre cose, ha dedicato al suo concittadino più illustre un immenso murale nel centro del paese. Opera, quest’ultima, realizzata dal maestro Stefano Pani, originario di Orroli ma residente a San Vito. Il grande evento cade il giorno dopo il compleanno del maestro: il 25 luglio Luigi Lai ha infatti spento 94 candeline. Sempre con le sue inseparabili launeddas.

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