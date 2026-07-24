Una rassegna che va a puntare i riflettori su un piccolo paese, ma assai noto per i suoi ben più che illustri natali: e proprio il parco della Casa Natale Gramsci di Ales diventa questo sabato palcoscenico per l'ottava edizione dell'Amballa Fest, in piazza santa Maria a partire dalle 21. In una serata a ingresso gratuito, la scaletta vede esibirsi le band Eczema, Ahead/Astern e Luca Pisanu Experience, prevedendo anche un momento finale di jam session tra i musicisti ad anticipare il dj-set conclusivo offerto da Pille Dj.

Il "rock'n'roll ad alto voltaggio" annunciato per la nuova annata non è una vuota promessa, ma un vero e proprio piano d'azione per la data di domani: che viene messo in moto già con il punk post-moderno degli Eczema, fondati nell'Isola all'inizio del 2022 e al debutto con due irriverenti singoli, anticipazione dell'esordio in studio "Diagnosi" (2024). Mettendo al centro il tema della malattia – anche e soprattutto nei lati più sgradevoli – per raccontare le contraddizioni del presente, ma senza disdegnare pure riferimenti più letterari, il disco si riempie di classiche sonorità punk e post-punk, aggiungendo però tocchi hard rock, pop punk e hardcore.

Composti da Antioco Ruggeri (voce e chitarra), Nicola Mura (basso) e Alessandro Ladu (batteria), gli Ahead/Astern vengono a formarsi nel 2013 a Villacidro, prima come quartetto e poi nel trio di oggi, proponendo uno stile asciutto ed essenziale che fa incontrare l'energia punk e noise con visioni sperimentali: dimostrazione ne è il primo lavoro, "Tardigrades" (2019). Mentre il Luca Pisanu Experience è invece un progetto "di riscoperta personale", in un sound vitale ed energico che si caratterizza per sonorità eteree e testi profondi. Dopo undici anni di esperienze sulla scena musicale internazionale, Pisanu fa ritorno nell'Isola per collaborare con Andrea Deidda (già Benzoqueens) per produrre insieme "Alchemy", album in movimento tra grandi suggestioni rock, blues, funk e soul.

© Riproduzione riservata