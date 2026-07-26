Avanti tutta per gli incivili specie quando devono arrivare in spiaggia senza perdere troppo tempo. L’elenco è lungo e si arricchisce di nuove figure. Specialmente degli automobilisti che considerano l'arenile la prosecuzione della strada. Nel litorale di Stintino un’auto è stata tranquillamente parcheggiata sulla sabbia antistante la spiaggia delle Saline, nel piazzale interno all'area Sic, sito d'importanza comunitaria e di tutela ambientale.

Cartelli di divieto ignorati e le regole pure. La salvaguardia dell'area può pure aspettare se l'esigenza è quella di arrivare prima all'arenile per piazzare ed occupare uno spazio per ombrellone, spiaggino e asciugamano. Con l'auto si calpesta la sabbia fine e delicata, la stessa che si cerca di proteggere con regole di tutela ambientale.

Il comportamento poco educato non è piaciuto ad altri fruitori della spiaggia che hanno chiesto l’intervento delle autorità competenti. Molti il buon senso civico non lo hanno messo in valigia assieme al costume da bagno e alla crema abbronzante. Così le segnalazioni di chi ama la natura si moltiplicano.

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