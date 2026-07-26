Un appuntamento dedicato alla narrativa noir e alla letteratura contemporanea animerà l’estate di Guamaggiore. Giovedì 30 luglio, alle 18.30, il suggestivo colle di Santa Maria Maddalena ospiterà l’incontro con lo scrittore Antonio Boggio, che presenterà il suo ultimo romanzo, “Nero Mediterraneo”, pubblicato nella collana Il Giallo Mondadori. L’iniziativa è organizzata della cooperativa Tesauro con la collaborazione della Pro Loco e della Biblioteca comunale di Guamaggiore. A dialogare con l’autore saranno la bibliotecaria Anna Paola Contini e le componenti del gruppo di lettura della biblioteca, in un confronto aperto sui temi del libro, sui personaggi e sul percorso creativo dello scrittore.

Nero Mediterraneo è una nuova indagine dell’investigatore Alvise Terranova e conduce il lettore tra atmosfere mediterranee, misteri e delitti. L’incontro si concluderà con un aperitivo, offrendo ai partecipanti l’occasione di approfondire la conoscenza del romanzo e di confrontarsi direttamente con lo scrittore, che si conferma tra le voci più apprezzate del giallo italiano contemporaneo

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