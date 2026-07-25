Per fare fronte alla straordinaria partecipazione e alla forte adesione al "Bando Voucher Doppia Transizione 2026" mostrata dalle aziende del territorio, la Camera di Commercio di Sassari ha deciso di potenziare in modo significativo la misura, portando lo stanziamento complessivo a ben 500.000 euro a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese locali.

Sostenere il sistema produttivo locale nel percorso verso l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale con un impegno economico ancora più incisivo. È questo l’obiettivo del nuovo bando promosso dall'ente camerale attraverso il proprio Punto Impresa Digitale, in perfetta coerenza con la strategia del Piano Nazionale Transizione 5.0.

L’iniziativa punta a finanziare l'adozione di soluzioni tecnologiche avanzate e l'attivazione di processi eco-sostenibili, favorendo al contempo lo sviluppo di nuove competenze professionali fondamentali per affrontare le sfide del mercato globale. Non solo, si tratta di una cifra che equivale al doppio dello stanziamento dello scorso anno.

L’agevolazione prevede la concessione di un contributo a fondo perduto sotto forma di voucher pari al 70% delle spese ammissibili, fino a un importo unitario massimo di 10.000 euro, a fronte di un investimento minimo richiesto di 3.000 euro. Il bando copre un ampio spettro di interventi suddivisi tra formazione, consulenza e tecnologie avanzate, includendo l'acquisto di strumenti di intelligenza artificiale, cybersicurezza e sistemi digitali per l'efficienza energetica, oltre a percorsi formativi specialistici. Inoltre, per stimolare un approccio aziendale etico e inclusivo, è prevista una premialità di 500 euro per le imprese che possiedono il rating di legalità o la certificazione della parità di genere. In breve tutta una serie di azioni che saranno sostenute e accompagnate anche dall'ente camerale a partire dal prossimo mese di settembre.

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica con firma digitale mediante la piattaforma ReStart di InfoCamere. L'invio delle domande è iniziato lo scorso 8 luglio e la procedura valutativa a sportello segue l'ordine cronologico di arrivo, con il termine ultimo per la presentazione fissato al prossimo 21 settembre.

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