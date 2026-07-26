Ultimo giorno di festa a Mandas per i solenni festeggiamenti patronali dedicati a San Giacomo Apostolo, uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dalla comunità. Il programma di oggi, domenica 26 luglio, propone una serata all'insegna della musica e dell'intrattenimento, con un ricco calendario di appuntamenti destinati a chiudere in grande stile l'edizione 2026. Si parte alle 19, nell'ex Convento di San Francesco, con Rock'n Cricca, il progetto musicale che porterà sul palco una maxi band composta da circa cento musicisti.

L'iniziativa, promossa dal Comitato San Giacomo 2026 – Classe '76, vedrà esibirsi insieme voci, chitarre, bassi e batterie in uno spettacolo interamente dedicato al rock, realizzato in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Mandas, l'associazione culturale La Quinta Mobile di Suelli e la Scuola Civica di Musica di Suelli. L'obiettivo è trasformare la piazza in un grande palco a cielo aperto, dove decine di artisti suoneranno all'unisono dando vita a un'esibizione corale che va oltre il tradizionale concerto rock. La serata proseguirà alle 21 con l'estrazione della sottoscrizione a premi, mentre alle 22 sarà la volta dei Fiore Nero, tribute band dei Nomadi, che porterà in scena lo spettacolo "Dentro il tempo Tour 2026". A chiudere i festeggiamenti sarà il Dj set finale, che saluterà un'edizione particolarmente partecipata della festa patronale di San Giacomo.

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