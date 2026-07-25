Riparte questa sera, sabato 25 luglio alle ore 19.30, la rassegna culturale “Autori in Costa“, che ogni luglio e agosto, da sei anni, anima l’estate gallurese con ospiti di primo piano della scena artistica e letteraria nazionale.

Diretta da Fulvio Giuliani su idea del vulcanico presidente di Orlean Giampiero Fiorani, la kermesse sarà inaugurata oggi da Luca Zaia, in veste di saggista e scrittore di grande successo molto seguito dai giovani.

Per continuare, il cartellone propone il 4 agosto Matteo Lunelli, amministratore delegato di Ferrari Trento DOC, l’8 agosto il volto noto del piccolo e grande schermo Giorgio Pasotti con Gianni Canova, il 13 agosto il giornalista e conduttore di “Fuori dal Coro” Mario Giordano, il 17 agosto l’ideatore de La Zanzara e opinionista televisivo Giuseppe Cruciani e il 18 agosto il celebre romanziere Maurizio de Giovanni.

E altre sorprese arriveranno nell’arco delle prossime settimane.

“Autori in Costa“ si è affermata nel corso degli anni come un appuntamento che mira a dare un contributo appassionato, concreto e di successo allo sviluppo dell’offerta turistica della Costa Smeralda.

Sin dalla prima edizione, il festival affianca agli aperitivi letterari una serie di appuntamenti culinari legati alla grande tradizione italiana e internazionale, affidandosi ad alcuni fra i più grandi nomi della cucina contemporanea per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Al termine dell’incontro odierno con Luca Zaia, la star della “Cena con le Stelle” sarà Bobo Cerea di “da Vittorio”, una delle firme più apprezzate e ricercate dell’intero panorama internazionale, portabandiera della cucina italiana nel mondo.

Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito e si terranno nella terrazza eventi dell’Hotel delle Rose.

L.P.

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