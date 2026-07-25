Rinasce la Marina di San Giovanni, la spiaggia più vicina al centro abitato di Muravera (circa quattro chilometri). E rinasce grazie al nuovo chiosco bar e ristorante inaugurato venerdì 24 luglio. L’area dove sorge il chiosco era stata messa a gara dal Comune di Muravera oltre due anni fa. Ad aggiudicarsi il bando quattro ragazzi originari di Villaputzu: Alessandro Casula, Manuel Canu, Andrea Massessi e Francesco Corbia. Ragazzi che da dodici anni gestiscono con successo il Domus Aurea, un locale nel centro del paese. Le quattro lettere che hanno scelto per il nome del locale, MAKA, sono anche le iniziali dei loro nomi.

Per San Giovanni, dopo la chiusura negli ultimi anni delle uniche attività esistenti (due chioschi bar e un ristorante, entrambi di proprietà del Comune), il nuovo chiosco è una prima grande luce in una zona che ha delle enormi potenzialità. Tantissime le persone che nelle prime 24 ore hanno visitato il MAKA, completamente in legno. Non è difficile prevedere che diventerà un punto di riferimento per turisti e residenti.

Nei prossimi mesi, o comunque entro il prossimo anno, il Comune di Muravera dovrebbe dare il via ad un progetto da mezzo milione di euro (della precedente amministrazione) che prevede la valorizzazione del litorale. Diversi gli interventi previsti: pavimentazione durevole negli sterrati, riorganizzazione degli spazi per la sosta delle auto, manutenzione dell’impianto di illuminazione, nuovi servizi igienici (oltre alla manutenzione di quelli esistenti), creazione di slarghi lungo la passerella per la sosta e il fitness.

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