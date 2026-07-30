Al via i lavori di manutenzione straordinaria dell’dificio di Piazza Europa. Per consentire l’intervento di ristrutturazione del tetto, la biblioteca resterà chiusa oggi e domani. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì. Si tratta di un primo intervento in attesa dell’avvio del progetto di ampliamento dei locali per il quale il Comune ha ricevuto nei mesi scorsi un finanziamento di 60mila euro dalla Regione. In programma, la demolizione di una porzione di muratura interna e la riorganizzazione funzionale degli ambienti attualmente occupati dalla ludoteca e dal centro di aggregazione. Il progetto prevede inoltre l’ampliamento degli spazi e l’adeguamento dei locali dedicati alla sala lettura.

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