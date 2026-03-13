Domani, sabato 14 marzo, alle 17.30 nella sala conferenze dell’ex Montegranatico di Guasila, in piazza Municipio, è in programma l’incontro dibattito dal titolo “Dialoghi sulla riforma costituzionale della Magistratura”. L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto e approfondimento su uno dei temi più discussi del dibattito istituzionale e politico degli ultimi mesi.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali della sindaca di Guasila e consigliera regionale Paola Casula. Seguiranno gli interventi della magistrata Maria Cristina Ornano e degli avvocati Pierandrea Setzu e Cristian Mereu. Tra i relatori anche Gabriella Lanero, rappresentante del comitato “Società civile per il No”. Il dibattito sarà moderato da Clara Atzori e punta a offrire ai cittadini un momento di informazione e confronto sui contenuti e sulle possibili conseguenze della riforma che riguarda l’ordinamento della magistratura.

Un incontro analogo è in programma oggi, venerdì 13 marzo, a Gesico: appuntamento alle 17 nella sala conferenze del centro servizi S’Ulivariu, all’ingresso del paese. Anche in questo caso l’iniziativa è aperta alla partecipazione del pubblico.

