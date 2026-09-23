Il paesaggio costiero, le architetture di Alberto Ponis e la musica elettronica diventano strumenti diversi per raccontare e riscoprire Costa Paradiso. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre è in programma l’ultimo fine settimana della seconda edizione di “Abitare Costa Paradiso”, progetto promosso dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e prodotto da U-BOOT Lab. Appuntamenti che rientra nelle Giornate Europee del Patrimonio.

Si comincia venerdì alle 18 con un’escursione lungo i sentieri costieri dedicata alla conoscenza degli ecosistemi litoranei. A guidarla sarà Antonio Muntoni, guida ambientale naturalistica, in un percorso pensato per osservare le diverse componenti naturali che caratterizzano il territorio di Costa Paradiso. Sabato, alle 16, l’attenzione si sposterà sull’architettura. Paolo Sanjust, architetto e docente, accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle opere di Alberto Ponis e del rapporto che queste instaurano con il terreno, i graniti, la vegetazione e il paesaggio costiero. Alle 19, a Casa Li Baietti, spazio invece al live set “Jannemuru| Quota Litica” di Nicolò Mulas, tra registrazioni ambientali, elettronica, percussioni e improvvisazione. La serata sarà accompagnata da un aperitivo al tramonto. La chiusura è prevista domenica. Alle 10 è in programma una seconda visita guidata alle architetture di Ponis, ancora con Sanjust, mentre alle 12 il percorso raggiungerà la Chiesa incompiuta dell’architetto. Qui saranno riallestite la mostra dedicata al progetto dell’edificio e una temporary library.

Una seconda edizione dunque, costruita attorno al rapporto tra patrimonio naturale e opere dell’uomo, con l’obiettivo di favorire una conoscenza diretta del territorio e dell’eredità progettuale lasciata da Alberto Ponis a Costa Paradiso.

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