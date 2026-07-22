Venerdì 24 luglio, a Sini, è in programma la serata “Con..Tatti Comici”. A partire dalle 19, nella biblioteca comunale – Domu de Tziu Modestinu, organizza la presentazione dei libri di Gigi Tatti, alla presenza dell’autore che sarà anche protagonista di un’esibizione musicale dal vivo.

Una serata speciale dedicata alla cultura e alla lingua sarda, ricca di emozioni, racconti e tradizioni. L’ingresso è libero e gratuito. L’organizzazione dell’evento è a cura della Biblioteca Comunale.

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