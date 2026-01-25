Al via la macchina organizzativa del Carnevale di Ozieri, in programma il 14 e il 21 febbraio nella piazza Garibaldi, un evento che sarà organizzato dalla associazione culturale Jogos. In scadenza i termini per presentare le domande di adesione alle sfilate, fissati per il 30 gennaio.

Le iscrizioni sono aperte ai gruppi mascherati, i carri allegorici e a tutti coloro che intendono partecipare alla tradizione carnevalesca. I minorenni, ragazzi compresi tra i 14 e i 17 anni, potranno aderire ai due appuntamenti esclusivamente dopo la presentazione di un'apposita liberatoria firmata dai genitori o dai tutori legali.

I minori di 14 anni, invece, dovranno essere accompagnati da un maggiorenne iscritto regolarmente alla sfilata. L'associazione che, in questa edizione, intende migliorare la qualità dell'evento, sottolinea l'importanza della manifestazione come occasione di aggregazione sociale, valorizzazione culturale e divertimento collettivo.

Nelle scorse edizione, l'iniziativa patrocinata dal Comune di Ozieri, ha riscontrato un grande successo di pubblico e partecipazione.

