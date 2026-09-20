Capoterra si prepara a vivere oggi l’ultimo appuntamento con i festeggiamenti in onore di San Girolamo, una giornata particolarmente attesa dalla comunità, tra devozione religiosa, tradizioni popolari e musica.

Il momento più solenne sarà alle 18, nella chiesa di San Francesco, con la celebrazione della Santa Messa in onore di San Girolamo Sacerdote e Dottore della Chiesa. A presiedere la funzione sarà monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. La celebrazione sarà animata dal coro parrocchiale.

Alle 19 prenderà il via la processione con il simulacro del Santo, trasportato sul tradizionale cocchio trainato dai buoi. Un appuntamento che, anno dopo anno, richiama numerosi fedeli e rappresenta uno dei momenti più sentiti della festa.

Ad accompagnare il corteo saranno le launeddas dell’Orchestra popolare sarda del maestro Orlando Mascia, insieme ai cavalieri e ai gruppi folk provenienti da diversi centri dell’Isola. La processione partirà dalla chiesa di San Francesco e attraverserà via Kennedy, via S. Pellico, via Mazzini, via Martini, via Diaz, via Marx, via Nievo, via Garibaldi, via Marconi, via Matteotti e corso Gramsci, per concludersi alla parrocchia di Sant’Efisio.

La festa proseguirà in serata in piazza Liori, dove alle 22 è in programma il concerto di Marco Carta. Il cantante cagliaritano sarà il protagonista dell’appuntamento musicale che chiuderà i festeggiamenti.

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