Una rassegna teatrale che unisce tradizione e innovazione, radici e futuro: dal 16 al 19 ottobre, il Piccolo teatro dei Ciliegi, a Poggio dei Pini, ospiterà la prima edizione di Risonanze Festival. Il progetto, promosso e organizzato dall’associazione Anfiteatro Sud sotto la direzione artistica di Susanna Mameli, nasce per valorizzare la cultura immateriale della Sardegna attraverso spettacoli e attività che intrecciano narrazione, musica, teatro multimediale, arti visive e sostenibilità ambientale.

Un traguardo importante per Capoterra e per il Piccolo Teatro dei Ciliegi, presidio vivo e necessario che negli anni ha saputo conquistare il pubblico e diventare punto di riferimento per artisti, famiglie e spettatori di tutte le età. Si parte il 16 ottobre alle 20,15, con lo spettacolo intitolato “Il vuoto dentro”, l’indomani andrà invece in scena “Viaggio in Italia”: sabato 18 ottobre, alle 18, spazio a “La mia vera arte”, chiude la rassegna il giorno successivo il concerto “Hymne à l’amour” previsto per le 18. Per assistere agli spettacoli è necessario prenotare almeno un giorno prima.

© Riproduzione riservata