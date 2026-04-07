Non solo fede e devozione. Chi organizza la corsa degli Scalzi vuole fermare ogni momento dell'evento, ecco perché chiama a raccolta i fotografi. In occasione della festa della patrona di Cabras, Santa Maria, il prossimo 24 maggio, l'associazione Is curridoris ha deciso di proporre un concorso fotografico dal titolo "Potere e devozione, la processione in corsa attraverso l'obiettivo". Sarà aperto a fotografi professionisti e amatoriali, sia maggiorenni che minorenni con età minima di quattordici anni, compiuti entro il 30 aprile 2026. Il concorso prevede l'invio di cinque foto da parte di ogni fotografo, che poi verranno stampate dall'associazione ed esposte in una mostra nei giorni della festa della patrona, nei giardinetti antistanti alle torri in piazza stagno. Il pubblico che visiterà la mostra potrà votare la sequenza di immagini che ritiene migliore. I primi cinque classificati passeranno allo step successivo e verranno valutati da una commissione di persone esperte ancora da scegliere, di cui una sarà un fotografo professionista.

I criteri di valutazione saranno diversi: originalità, qualità tecnica, aderenza al tema, impatto estetico ed emotivo.

Il primo classificato avrà in premio un buono da 400 euro, il secondo da 50 euro spendibile da Ar grafica Oristano e il terzo un bag de is curridoris con dentro maglietta, pantaloncini e sacca.

Potranno partecipare un massimo di venti persone. Se il numenro sarà superiore verranno ammessi i primi venti che faranno richiesta. Per ottenere il regolamento e i moduli è necessario inoltrare la richiesta all'associazione Is Curridoris di San Salvatore tramite mail o canali social. La scadenza per la presentazione delle domande e l'invio delle foto è il 30 aprile 2026.

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