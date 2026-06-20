I numeri sono da capogiro. Si tratta di 110 eventi spalmati in 66 serate. Da giugno a settembre. Il Comune anche questa volta sforna, in occasione dell'estate, un programma ricco e articolato, pensato per offrire occasioni di svago e valorizzazione del territorio a un pubblico sempre più attento alla qualità dell’intrattenimento. Con un mélange equilibrato di eventi, il paese lagunare si conferma città promotrice di cultura. Ogni sera Cabras ospiterà eventi che spaziano dalla musica agli incontri culturali, dalle iniziative enogastronomiche al teatro, passando per lo sport e le manifestazioni dedicate alle tradizioni locali e la valorizzazione delle eccellenze del Sinis. Le serate estive animeranno le piazze del centro storico e i principali poli culturali del territorio, dal Museo Civico all’area archeologica di Tharros, fino alla marina di San Giovanni di Sinis, trasformando l’intero Comune in un grande palcoscenico diffuso. Con la direzione artistica del musicista cabrarese Andrea Cutri tornano i format che negli ultimi anni hanno riscosso particolare apprezzamento da parte del pubblico, dedicati alla musica dal vivo e alla valorizzazione dei talenti locali ed emergenti: Giganti di Cabras, Stelle del Sinis e Cover Band Contest, appuntamenti ormai consolidati nel panorama dell’estate cabrarese. La scuola civica di Cabras propone le serate di Cabras Classica, curate dal direttore Maestro Fortunato Casu, e i concerti

degli allievi. In collaborazione con la Biblioteca comunale, non mancheranno le occasioni di dialogo diretto con

scrittori tra i più apprezzati dal pubblico, che porteranno nelle piazze racconti, riflessioni e nuove

pubblicazioni. Ad arricchire il cartellone saranno inoltre i Festival promossi dalla Fondazione Mont’e Prama. Spettacoli e appuntamenti musicali vedranno protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama culturale nazionale e internazionale, tra cui Riccardo Cocciante, Niccolò Fabi, Goran Bregović, l’omaggio musicale a Ennio Morricone, i Nomadi ed EroCaddeo, insieme a personalità come Massimo Recalcati, Monica Maggioni, Massimo D’Alema, Paolo Mieli,

Federico Buffa e Stefano Nazzi. Si rinnova anche la collaborazione con il Dromos Festival, che porterà a Cabras artisti di primo piano della scena musicale italiana. Tra gli appuntamenti più attesi, il concerto dei Subsonica in piazza Stagno il 16 luglio, insieme alle esibizioni di Carmen Consoli, Cristiano De André e Stefano Bollani. Tra le novità dell’edizione 2026 figura l’arrivo a Cabras di Calici di Stelle, la manifestazione dedicata al vino e alla cultura enologica che coinvolgerà le cantine del territorio in una serata all’insegna della degustazione e della promozione delle produzioni locali. Uno spazio speciale sarà inoltre dedicato alla figura di Michela Murgia, con un evento musico- letterario curato da Giacomo Contu, frontman della band Naracauli, pensato come momento di omaggio e riflessione attorno all’eredità culturale e civile della scrittrice sarda. Settembre sarà il mese degli appuntamenti legati alla tradizione identitaria. La Festa di San

Salvatore e la Corsa degli Scalzi trasmetteranno l'emozione più autentica del popolo di Cabras. Tra gli eventi del programma civile, domenica 6 settembre spicca il concerto di Baby K in piazza Stagno. Il 19 e 20 settembre, Cabras ospiterà un nuovo grande appuntamento dedicato al gusto: il Festival della Bottarga. Immancabili le serate di musica tradizionale - Cabras Balla - curate dal Stefano Pinna e le serate nella marina di San Giovanni, con le rassegne dell'Associazione Tzur. Soddisfatto l’Assessore alla Cultura e agli Spettacoli, Carlo Trincas: “Il calendario estivo rappresenta il risultato di un importante lavoro di programmazione. Abbiamo costruito un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, valorizzando la nostra identità e offrendo occasioni di partecipazione e crescita culturale. Il nostro obiettivo è fare della cultura uno strumento di sviluppo, capace di generare valore per i cittadini e per il territorio”.

Il sindaco Andrea Abis: “Cabras oggi è una realtà capace di attrarre eventi di rilievo nazionale, valorizzando al tempo stesso la propria identità e le proprie eccellenze. Un percorso che continua rafforzare il ruolo del nostro territorio nel panorama culturale e turistico della Sardegna”. L'intero programma è consultabile sui canali istituzionali del Comune e verrà costantemente aggiornato con eventuali nuove iniziative.

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