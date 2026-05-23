Proseguire insieme verso un ecosistema finanziario per le piccole e medie imprese della Sardegna: è l’obiettivo del seminario nazionale “Capitali per la crescita”, in programma venerdì 29 maggio a Cagliari, nell’aula magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Cagliari a partire dalle 9.30.

L’iniziativa intende favorire un confronto tra istituzioni e operatori del settore con l’obiettivo di individuare indirizzi e soluzioni per rafforzare il sistema finanziario sardo rendendolo più moderno, diversificato ed efficace a sostegno delle famiglie imprenditrici nei diversi momenti del ciclo finanziario dell’impresa e del passaggio generazionale: per fare questo, le due università, il sistema bancario e quello delle Camere di Commercio della Sardegna possono lavorare insieme producendo risultati migliori di quelli che ciascuno otterrebbe da solo. Il precedente è dato dal recente progetto e.ins, nel quale le istituzioni hanno collaborato in modo esemplare con le aziende.



Nella prima parte si confronteranno Paolo Savona, economista, già presidente CONSOB e ministro, e Edward I. Altman, professore emerito alla NYU Stern School of Business e padre dell’Altman Z-Score, il modello più usato al mondo per prevedere il rischio di default delle imprese. Un confronto tra due giganti della finanza per leggere il presente e tracciare la rotta.

«Per sostenere uno sviluppo solido e duraturo è necessario un cambio di paradigma – spiega Riccardo De Lisa, promotore dell’iniziativa e docente di Banche e finanza all’Università di Cagliari – Occorre passare da una logica di finanziamento frammentata a una visione integrata, orientata alla costruzione di un vero ecosistema finanziario per le PMI. Costruire un ecosistema del capitale in cui banche, investitori istituzionali, private equity e venture capital, family office e operatori fintech operino in modo complementare lungo l’intero ciclo di vita dell’impresa».



A seguire una tavola rotonda su “Banche, mercati e capitali alternativi: chi fa cosa nel nuovo ecosistema finanziario”: previsti gli interventi di Davide Grignani, Giovanni Cuniberti, Antonio Tilocca e Chiara Calibeo (Cassa Depositi e Prestiti).

A chiudere i lavori, un tavolo istituzionale che vedrà riuniti i rappresentanti di Università di Cagliari (Francesco Mola, rettore), Università di Sassari (Francesco Cuccu, docente di Diritto commerciale), Banco di Sardegna (Mauro Maschio, direttore generale), sistema camerale (Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari) e SFIRS (Riccardo Barbieri, presidente): «Il nostro obiettivo è consolidare un impegno condiviso – conclude De Lisa - per andare verso la costruzione di un ecosistema del capitale a servizio delle imprese sarde, dalla fase di start-up al passaggio generazionale».

(Unioneonline)

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