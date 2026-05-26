A Senorbì una mattinata dedicata alla prevenzione e al primo soccorso per gli studenti delle terze medie dell’Istituto comprensivo “Luigi Mezzacapo”. Anche quest’anno la Fraternità della Misericordia di Senorbì, con il supporto dell’associazione Sanbasilese di San Basilio, ha organizzato un corso di BLS e disostruzione delle vie aeree rivolto agli alunni di Senorbì, Suelli e San Basilio. Circa settanta studenti hanno preso parte all’iniziativa, seguiti da tre istruttori qualificati nelle manovre salvavita. Le attività si sono svolte prima nell’aula magna, per la parte teorica, e poi nel cortile della scuola per le esercitazioni pratiche, visto che la palestra dell’istituto è attualmente chiusa per lavori.

Determinante la disponibilità del dirigente scolastico e del corpo docente, che hanno sostenuto anche quest’anno il progetto formativo dedicato al primo soccorso. Durante il corso i ragazzi hanno appreso le principali tecniche del Basic Life Support, il “supporto vitale di base”, e le manovre di disostruzione delle vie aeree, fondamentali per intervenire in caso di emergenze gravi in attesa dell’arrivo del 118 o del 112. Gli studenti si sono cimentati nelle prove pratiche di massaggio cardiaco e nelle tecniche per liberare le vie respiratorie in caso di soffocamento da corpo estraneo, utilizzando appositi manichini sotto la guida degli istruttori. Particolare interesse ha suscitato anche la parte dedicata alla conoscenza dei presidi presenti a bordo dell’ambulanza, strumenti indispensabili nelle attività di soccorso. Un’esperienza formativa importante che ha coinvolto i ragazzi non solo sul piano pratico, ma anche nella diffusione della cultura della prevenzione, dell’aiuto e della solidarietà.

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