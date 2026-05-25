Dopo il debutto di aprile, la Wine Street Experience torna nel centro storico di Oristano con una nuova serata dedicata al vino, alla cucina e alla valorizzazione degli spazi urbani. L’appuntamento è fissato per il 29 maggio in via De Castro, dove il ristorante “Craf da Banana” riproporrà il format enogastronomico che punta a trasformare una delle vie simbolo del centro in un percorso di degustazione a cielo aperto. La Giunta comunale ha concesso il patrocinio all’iniziativa, riconoscendone il valore come “format enogastronomico urbano diffuso” pensato per valorizzare le eccellenze locali attraverso degustazioni guidate, finger food contemporaneo e musica lounge dal vivo.

L’obiettivo degli organizzatori è quello di consolidare un appuntamento capace di mettere insieme produttori vitivinicoli, ristorazione e pubblico, creando nuove occasioni di socialità e attrattività urbana. Dopo la prima esperienza della scorsa primavera, la manifestazione punta ora a rafforzare il proprio legame con il territorio e a costruire un calendario stabile di eventi nel cuore della città.

Via De Castro tornerà così a diventare per una sera uno spazio pedonale dedicato alla convivialità, con un percorso di degustazione pensato per coinvolgere cittadini e visitatori in un’esperienza informale tra vini selezionati, proposte gastronomiche e musica dal vivo.

© Riproduzione riservata