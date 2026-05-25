Porto Torres, Pierpaolo Vacca e il suo quintet in concertoAppuntamento il 25 maggio in piazza Colombo
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Appuntamento musicale in programma domani, martedì 26 maggio alle 21, nella piazza Colombo a Porto Torres, con il concerto di Pierpaolo Vacca e il suo quintet, una iniziativa inserita all’interno del programma di Ecst Network Meeting 2026. Un viaggio sonoro che mescola tradizione sarda, elettronica, world music e ricerca contemporanea, un’esperienza originale e suggestiva. Un artista capace di portare l’organetto fuori dal folklore tradizionale e renderlo moderno. Dalle collaborazioni con Paolo Fresu ai progetti tra jazz, Senegal ed elettronica, Pierpaolo Vacca è oggi una delle voci più innovative della nuova musica mediterranea. Ad accompagnare la serata ci saranno anche il Gruppo Folk Intragnas e l’Etnos Gruppo Folk Li Bainzini, realtà storiche di Porto Torres che custodiscono e tramandano il patrimonio musicale e identitario del territorio. L’evento gratuito è organizzato dalle Ragazze Terribili- Festival Abbabula e patrocinato dal Parco nazionale dell’Asinara – area marina protetta.