È una giornata di festa a Senorbì, dove oggi, sabato 20 giugno, si incrociano sport, musica e partecipazione con il gran finale di una delle manifestazioni più attese dell’estate in Trexenta. Cala il sipario sulla sesta edizione del Trexenta Streetbasket 3x3, la kermesse che da mercoledì anima Piazza Italia trasformandola in un grande playground a cielo aperto. L’iniziativa organizzata dall’ASD Basket Senorbì, con il patrocinio del Comune, richiama giocatori, famiglie e appassionati per una lunga maratona di sfide, aggregazione e spettacolo. Oggi la giornata conclusiva sarà dedicata ai più piccoli con il “Minibasket For Kids”, riservato ai giovani cestisti dai 6 ai 12 anni nelle categorie Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti. Dalle 17 è prevista l’accoglienza delle squadre, quindi spazio alle partite, alle finali e alle premiazioni, in una chiusura all’insegna dello sport come momento di inclusione e divertimento.

Ma il sabato di Senorbì non sarà solo pallacanestro. La giornata proseguirà con la musica negli spazi della Cantina Trexenta, dove dalle 19 andrà in scena Rock in Cricca 2026. L’appuntamento porterà sul palco un format originale nel panorama musicale isolano: una vera e propria “orchestra rock” composta da oltre cento musicisti provenienti da tutta la Sardegna. L’iniziativa, ideata e organizzata da Giuseppe Cocco, promette una serata speciale tra energia, suoni e collaborazione, con una grande formazione collettiva pronta a trasformare il piazzale della cantina in un palcoscenico unico. Una giornata, dunque, che chiude nel migliore dei modi una settimana ricca di appuntamenti: dal campo da basket alla musica dal vivo, Senorbì saluta l’arrivo dell’estate con una grande festa capace di coinvolgere tutte le generazioni.

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