Olbia, riparte “L’altra Sardegna” di Rubens D’OrianoIl ciclo di incontri di archeologia ritorna con un appuntamento dedicato alla nascita della città di Olbia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Al via venerdì il nuovo ciclo di incontri di archeologia, firmato Olbia Community Hub, “L’altra Sardegna: archeologia e storia millenaria”. Protagonista dell’appuntamento, curato dall’archeologo Rubens D’Orianoa, la nascita della città di Olbia.
Al terzo anno consecutivo, la collaborazione tra Olbia Community Hub e l’Associazione Sardegna Turistica prosegue con un fitto programma dedicato all’archeologia e alla conoscenza del patrimonio storico della Sardegna, per raccontare un’isola abitata e modellata dall’uomo da migliaia di anni: dai nuragici ai fenici, dai romani al medioevo, fino alle tradizioni che ancora oggi parlano di quel passato.
“L’altra Sardegna” è un invito a guardare l’Isola con occhi diversi, a scoprire e riconoscere nella sua storia una ricchezza culturale unica nel Mediterraneo, e a riscoprire un’identità che va ben oltre le coste e il mare tanto noti e presi d’assalto dal turismo estivo.
Il primo appuntamento del nuovo ciclo di conferenze è in programma venerdì 6 febbraio alle 18 presso la sede dell’Olbia Community Hub in via Perugia, con l’incontro “Olbia fenicia e Olbia greca: la nascita della città”, una presentazione curata da D’Oriano e moderata da Gian Mario Figoni Frau di Sardegna Turistica.
Partendo dalle origini fenicie e greche di Olbia, l’archeologo gallurese accompagnerà il pubblico alla scoperta delle stratificazioni storiche che hanno dato forma alla città e al suo paesaggio, creando un ponte tra passato e presente.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.