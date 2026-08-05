Quinto appuntamento della 7^ rassegna “Il Teatro dei Piccoli” ospitata al teatro Astra di Sassari. Giovedì 6 agosto alle ore 20 va in scena "Sorichitta", produzione della compagnia Bocheteatro - Nuoro.

Lo spettacolo è pensato per sensibilizzare i più piccoli (dai 5 anni in su) al consumo dei prodotti sardi sos culurgones, sos malloreddos, sos macarones de busa, su casu berbechinu , il miele e l’olio. Una dieta sana in opposizione al sempre più crescente abuso di merendine, patatine e quant’ altro di industriale e poco sano che impera nei nostri supermercati e centri commerciali.

"Sorichitta" è stata prodotta con il sostegno finanziario del GAL Mare e Monti, agenzia di sviluppo rurale del nuorese, nell’ambito del Programma Leader Plus, in collaborazione con l’USL n.3 di Nuoro che ha svolto lo studio scientifico e pedagogico sui prodotti alimentari tradizionali della Sardegna indicati nel testo teatrale, scritto da Monica Corimbi e Giovanni Carroni, che ha curato anche la regia.

La storia dei sapori, dei profumi, dei colori degli alimenti sardi passa attraverso i personaggi della storia: la protagonista, una topolina massaia dal nome di Sorichitta interpretata dall’attrice Monica Corimbi, e dai suoi amici: il corvo Piticò, Zoseppeddu il porcospino e il gatto ladrone Fantagatto interpretato da Monica Farina, insieme alle bellissime musiche originali di Stefano Ferrari, per la regia di Giovanni Carroni.

La rassegna estiva "Il Teatro dei Piccoli" è organizzata dalla compagnia La botte e il cilindro.

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