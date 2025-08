Il programma musicale spazierà tra repertorio contemporaneo e riletture in chiave classica di celebri melodie, con musiche di Ola Gjeilo, Karl Jenkins, Bob Chilcott, M.J. Trotta e un omaggio ai Queen: per il pubblico amante della musica classica e delle contaminazioni artistiche di qualità un’occasione da non perdere. Domenica 3 agosto, alle 22, nella suggestiva cornice di piazza Eleonora a Cabras, si terrà il concerto “Archi d’inCanto”, un evento musicale che intreccia la raffinatezza della musica da camera con l’energia espressiva del canto corale. L’evento è organizzato nell’ambito della rassegna Estate Cabrarese 2025, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cabras, del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Scuola Civica di Musica e delle associazioni partner Aiam, Ellipsis, Accademia della Sardegna. Protagonisti della serata saranno il Coro Giovanile G.P. Da Palestrina di Cabras e l’Ensemble da Camera Accademia della Sardegna, in un dialogo sonoro ricco di sfumature, emozioni e suggestioni. Sul palco i musicisti Fortunato Casu, Alessandra Cocco, Francesco Spanu, Fabrizio Meloni, Andrea Piras, Lorenzo Erdas e Nicolò Garau. Il concerto sarà diretto da Fenisia Erdas, con la collaborazione del Maestro Graziella Erdas. L’ingresso è libero.

