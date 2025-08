“Sulle tue cime di granito io sento/di libertà e l’aurora/o mia selvaggia/solitaria Caprera”. Inizia con questi versi di Giuseppe Garibaldi, peraltro scolpito su una roccia nei pressi della sua casa, il comunicato di Sportisola, col il quale annuncia il nuovo “Trekking serale alla scoperta dell’Isola dell’Eroe dei Due Mondi”. L’appuntamento, “per chi desidera scoprire l’Arcipelago, le sue storie ed i suoi personaggi, è per domenica 3 agosto con il 10° evento dei Cammini tra le Isole: Trekking facile su sentieri dell’Isola di Caprera con visita alla Casa Museo di Garibaldi”.

Il Trekking è di circa 5/6 km adatto – informa Sportisola - anche ai bambini o a persone poco allenate (no carrozzine o passeggini), partenza ore 18.00 dall’Isola di Caprera spiazzo sentiero Conigliera con rientro previsto per le 20.00/20.30; è consigliato abbigliamento sportivo e scarpe da trekking o da ginnastica ed una riserva idrica di almeno 1 litro di acqua. La lunghezza è di Km 6 circa. La partecipazione è libera e gratuita, ma per la visita al museo è necessario fornire un nominativo. Per info e prenotazioni: 347.7284654.

I Cammini tra le isole sono una serie di appuntamenti gratuiti calendarizzati da febbraio a dicembre che si svolgeranno per tutto il 2025, patrocinati da Asi Sardegna e dal Comune di La Maddalena nell’ambito del progetto La Maddalena 2025 – Isola Europea dello Sport.

