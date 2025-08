Celebra oggi il proprio decennale “Parco Birre” il riuscitissimo mix a cura della Pro Loco tra birre artigianali, street food e musica rock dal vivo che fin dal 2015 attira tantissimi appassionati dell’homebrewing nella splendida location dell’ala est del parco Scarzella. Saranno tantissime le referenze di birra artigianale pronte ad essere spillate a partire dalle 20 in questa nona edizione (il festival ha saltato causa covid solo quella del 2020) per la quale la Pro Loco ha organizzato spettacolari installazioni artistiche e grafiche per celebrare il decennale del festival. E non mancheranno t - shirt, boccali e pinte brandizzate parco Birre a ricordo di questa nona edizione oltre alla consueta ricchissima offerta di street food (anche senza glutine).

«L’intento - spiega Silvia Erbì, segretario della Pro Loco - è quello di ricreare un pub a cielo aperto preservando, pur in un evento affollato, quella stessa atmosfera intima che si respira in una cena tra amici».

Disposti come a disegnare un prelibato percorso nella location del parco Scarzella, saranno 6 i birrifici e dispensare le varie referenze di birra artigianale: nelle varie postazioni prenderanno posto i birrifici Mediterraneo e A mine of beer (entrambi di Carbonia), il birrificio 4Mori (Guspini), il Brewbay (Quartu Sant’Elena), il Gattarancio (Cagliari) e la birroteca Fermentazioni Spontanee di Iglesias.

Ad accompagnare il tutto l’hard rock anni ’70 ed ’80 dei Tunewheels Rock Organ Trio. «Come sempre - dice il birraio e direttore artistico del festival Antonio Matzei - non ci discosteremo dall’idea originale di fondere food, birre artigianali e rock dal vivo. Quella di Parco Birre è una grande famiglia che ogni anno si ritrova e che punta sempre a mettere l’appassionato al centro della scena, in una dimensione intima, seppur festosa. E poi a contraddistinguerci ci sarà come sempre la presenza per tutti i birrifici dei birrai e delle beerfirm in modo da guidare eventualmente ogni assaggio e degustazione».

