Tra le vie del centro dell’abitato di Fluminimaggiore si terrà nel fine settimana (sabato 2 e domenica 3 agosto) la rassegna Arrogus de Bidda. Organizza la Aps Rimettiamo Radici.

Arte, tradizione, enogastronomia e biodiversità saranno le peculiarità di un percorso culturale, che si snoda tra le vie del centro storico del paese ex minerario. L’antico emporio Solla, la collezione mineraria e paleontologica del Gruppo Grotte Fluminese, il laboratorio di terra cruda Su Ladiri, il mini corso “Indossa la tua opera”, il laboratorio dal latte al formaggio, impariamo il ballo tradizionale “Su Ballu Tundu” e per i più piccoli il laboratorio “Soffia, incolla e crea”, intratterranno il pubblico tra le strade del paese per due giorni di festa, attorniati da parecchie discussioni letterarie sul tema della pace.

“Per l’occasione sarà allestito il percorso Arrogus de Paxi – annuncia la presidente dell’associazione Rimettiamo Radici In un momento storico così cupo, dove tutto rimanda a soluzioni armate dei conflitti, crediamo doveroso immaginare e costruire percorsi che parlino di pace, giustizia e speranza”.

© Riproduzione riservata