Con la proiezione del film “Il Maestro che promise il mare” si apre oggi, alle 21, nel giardino del Museo Diocesano, la rassegna estiva di cinema all’aperto “Racconti d’estate”, organizzata dalla Pro Loco di in collaborazione con il Comune. Il progetto, sostenuto dall’Amministrazione comunale con un contributo di 6miila euro (a cui si sommano i 1.660 dell’associazione turistica), rientra nel programma di eventi estivi volto a promuovere cultura, socialità e turismo. L’iniziativa punta a valorizzare il cinema come strumento di crescita collettiva e a trasformare spazi cittadini in luoghi vivi di incontro. Sono in tutto quattro gli appuntamenti in cartellone: il prossimo è in programma l’8 agosto con la proiezione del film “Il robot selvaggio” . Ci sarà una pausa il venerdì di Ferragosto per tornare il 22 con “Assassinio a Venezia” e il 29 con “Nata per te” il 29 agosto, sempre alle ore 21.00. Quattro titoli pensati per coinvolgere pubblici diversi, in un’atmosfera suggestiva e accessibile a tutti. Il costo del biglietto è di 5 euro.

