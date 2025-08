Musica dal vivo, stand espositivi, ma soprattutto tanto buon pesce: torna domani uno degli appuntamenti dell’estate sarrochese più attesi da turisti e residenti, “Sapori di mare”, la sagra del pesce organizzata dalla Proloco. Il luogo è sempre lo stesso, la Marina di Perd’e Sali, dove la rassegna negli anni ha saputo avvicinare un pubblico sempre crescente. L’appuntamento, organizzata dall’associazione turistica presieduta da Gloria Atzei in collaborazione con il Comune, prenderà il via alle 18, con l’apertura degli stand degli hobbisti: alle 20,30, via libera alla distribuzione delle squisite pietanze preparate dai soci della Proloco. Degustazione dei piatti tipici del territorio, ma anche buona musica: dalle 21 sarà possibile assistere all’esibizione della band Freevival. I ticket per prendere parte alla cena saranno acquistabili già dalla mattina.

