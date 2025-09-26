La IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha dato il via libera alle nomine dei nuovi presidenti di tre Autorità di sistema portuale. Nella seduta del 24 settembre, i parlamentari hanno espresso parere favorevole alle proposte avanzate per la guida di importanti snodi marittimi del Paese.

A ricevere il disco verde dalla Commissione sono stati: Paolo Piacenza, avvocato, indicato per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con sede a Gioia Tauro. Matteo Gasparato, dottore, designato per guidare l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con sede a Venezia. E Domenico Bagalà, anch’egli dottore, scelto per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con sede a Cagliari.

Le nomine, ora approvate dalla Camera, passeranno al vaglio della Commissione VIII del Senato, che sarà chiamata a esprimersi con il voto definitivo.

