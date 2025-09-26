Porti, via libera della Camera alla nomina di Domenico Bagalà in SardegnaDi Paolo Piacenza a Gioia Tauro e Matteo Gasparato a Venezia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati ha dato il via libera alle nomine dei nuovi presidenti di tre Autorità di sistema portuale. Nella seduta del 24 settembre, i parlamentari hanno espresso parere favorevole alle proposte avanzate per la guida di importanti snodi marittimi del Paese.
A ricevere il disco verde dalla Commissione sono stati: Paolo Piacenza, avvocato, indicato per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, con sede a Gioia Tauro. Matteo Gasparato, dottore, designato per guidare l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, con sede a Venezia. E Domenico Bagalà, anch’egli dottore, scelto per la presidenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, con sede a Cagliari.
Le nomine, ora approvate dalla Camera, passeranno al vaglio della Commissione VIII del Senato, che sarà chiamata a esprimersi con il voto definitivo.