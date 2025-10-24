Ultimo fine settimana a Trinità d’Agultu e Vignola con la manifestazione "Abitare Costa Paradiso". Domani dalle 10.30 alle 12 al Jolly Disco Bar (Costa Paradiso), si terrà l’attività propedeutica alla navigazione scientifica a cura di Elisabetta Lutzu e Cristian Pala / Atlantik Blu: un’introduzione “a terra” alla lettura di biodiversità e geologia sommersa lungo la rotta costiera, pensata per preparare il pubblico alla futura uscita in mare che verrà riprogrammata a causa delle condizioni meteomarine avverse.

Dalle 14 alle 16 a Costa Paradis, è in programma la visita alle architetture di Alberto Ponis a cura di Elisa Scapicchio: un percorso di conoscenza condivisa per leggere le case come parte integrante del paesaggio e approfondire il legame tra progetto e natura. La visita verrà replicata domenica dalle 10 alle 13 e il pubblico potrà anche visitare la chiesa progettata da Alberto Ponis e rimasta incompiuta, insieme ad Annarita Zalaffi Ponis.

La giornata di sabato si chiude a Casa Li Baietti (Costa Paradiso) con due momenti pubblici: alle 17 il talk/reading "Pratiche spaziali, performative e sonore per abitare il paesaggio costiero", con Maria Pina Usai, Landworks, Alessandro Carboni e FiloQ. Alle 19 il live set di FiloQ, Miriorama / Infinite Soundscape, performance sonora esito della residenza artistica e l’apertura del percorso di fruizione.

