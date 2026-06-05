Si svolge domani, 6 giugno, a Solanas frazione turistica di Sinnai la prima edizione del "Biker Fest", organizzata dai commercianti, da diverse associazioni che operano sul territorio con diverse iniziative. Il patrocinio è del Comune di Sinnai. Il programma prevede per le 10 l'apertura delle iscrizioni per il raduno e i giochi. Alle 11, avranno inizio le manifestazioni con un intrattenimento musicale in Piazza Madonna della Fiducia con DJ Set.

Alle 12 la partenza delle moto per il giro turistico verso Torre delle Stelle con pit stop e welcome drink per tutti gli iscritti Alle 13, il rientro a Solanas per la pausa pranzo. Alle 15, l'avvio dei giochi nella Piazza Madonna della Fiducia. Dalle 17 alle 18,30, il "Plastic Free" e l'"ASD Solanasurf", organizzano la raccolta di mozziconi di sigarette a Solanas. Alle 19, la celebrazione di una messa solenne con la benedizione dei caschi e delle moto. Quindi dalle 20 musica dal vivo sotto le stelle.





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