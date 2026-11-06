Mettere in comune competenze professionali, strumenti tecnologici e capacità progettuali per migliorare il funzionamento delle amministrazioni locali. È l'obiettivo del Polo territoriale della Gallura, iniziativa che vede Arzachena nel ruolo di Comune capofila e che punta a coinvolgere gli altri enti del territorio. Il progetto sarà presentato martedì 10 novembre, alle 9.30, nell'aula dell'istituto alberghiero Costa Smeralda, durante un incontro promosso dal Comune e da Gallura Innovazione, rivolto ad amministratori, dirigenti e dipendenti pubblici. Al centro del confronto le possibilità di adesione alla rete e i servizi che potranno essere condivisi: individuazione di finanziamenti, gestione delle procedure SUAPE, digitalizzazione degli uffici e realizzazione di progetti Smart City.

L'iniziativa nasce dall'esperienza del partenariato pubblico-privato sviluppato ad Arzachena attraverso Gallura Innovazione, con l'intenzione di estenderne le opportunità alle altre amministrazioni galluresi. «Da un'idea nata ad Arzachena prende forma un modello che può diventare patrimonio dell'intera Gallura», afferma la consigliera regionale Cristina Usai, delegata comunale alle Finanze, che sottolinea l'importanza della collaborazione tra enti, mantenendo le rispettive autonomie. Per Erika Bressani, amministratrice unica di Gallura Innovazione, il partenariato pubblico-privato rappresenta uno strumento per mettere competenze e risorse al servizio dell'interesse collettivo. Il programma comprende anche una sessione formativa sull'impiego dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, con particolare attenzione alle opportunità e alle responsabilità connesse al suo utilizzo.

L'incontro servirà inoltre a verificare l'interesse degli altri Comuni ad aderire al Polo, primo passaggio verso la costruzione di una collaborazione amministrativa su scala gallurese.

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