Un viaggio emozionante nella memoria e nella storia della Sardegna del Secondo Dopoguerra. Domani, sabato 7 novembre, alle 18, nella cornice del Monte Granatico a Guamaggiore si terrà la presentazione del quinto volume di Raccontando d'amore – Cronache della Sardegna del Secondo Dopoguerra. L’appuntamento culturale vedrà l'opera a cura di Rachele Casu al centro dell'attenzione. Nel corso della serata, la curatrice dialogherà con l'autrice del racconto, Anna Paola Contini, per approfondire i temi, le storie e le emozioni che animano le pagine del libro. Al centro del volume e dell'incontro ci sono le testimonianze del passato, come quella intensa di Venigia Pusceddu, che offre uno spaccato profondo di quel periodo storico. Il volume raccoglie storie di vita quotidiana vissute nell'isola negli anni successivi al conflitto: legami nati tra le difficoltà, partenze, ritorni e speranze. Un patrimonio di esperienze che la collana intende preservare e trasmettere alle nuove generazioni.

L’appuntamento si inserisce in una stagione letteraria che a Guamaggiore ha già ospitato un protagonista della narrativa italiana contemporanea, lo scrittore Piergiorgio Pulixi. La presentazione del suo libro “Il fattore gatto” ha inaugurato il calendario degli incontri della biblioteca comunale, offrendo al pubblico l'occasione di conoscere da vicino l'autore ed entrare nell'universo della serie “Les Chats Noirs”. A ricordare la serata è Anna Paola Contini, che ha rivolto un ringraziamento a Pulixi per aver scelto Guamaggiore e condiviso un incontro «ricco di racconti, curiosità, emozioni e passione per la lettura». Un ringraziamento anche ai lettori e alle lettrici intervenuti, al gruppo di lettura “Parole in biblioteca” e a quanti hanno collaborato all'organizzazione, tra cui Carmen Virdis, Rita Pireddu, Francesca Caria, Iole, la Pro Loco e Marco Serra della cartoleria Gramar di Senorbì.

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