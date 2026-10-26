La terza edizione del Festival Internazionale Contrasti prosegue a La Maddalena con il nuovo concerto del chitarrista Simone Onnis, “Anima Latina”, un itinerario acustico pensato per esplorare alcune delle pagine più emblematiche e intense del repertorio musicale novecentesco. . L'interprete dialogherà con culture e linguaggi distanti ma uniti dalla forza espressiva dello strumento. Ad aprire la serata saranno le fascinazioni anatoliche di Koyunbaba di Carlo Domeniconi, seguite dal lirismo cubano di Leo Brouwer con Un día de noviembre e Danza del Altiplano. L'esplorazione del Brasile prenderà forma attraverso la Valsa sem nome di Baden Powell e i capolavori di Heitor Villa-Lobos (Preludio n. 1 e Studio n. 11), per poi sbarcare in Venezuela con i raffinati valzer di Antonio Lauro e in Paraguay con il virtuosismo di Agustín Barrios Mangoré (Aire de Zamba e Maxixe). A suggellare l’alto profilo dell'esibizione sarà la Gran Jota de concierto di Francisco Tárrega, vertice della tradizione chitarristica spagnola. L'evento si inserisce all'interno della programmazione promossa dall'Associazione Culturale Contrapunctum ETS, diretta dal maestro Laura Cocco, che mira a diffondere la cultura musicale nel territorio creando occasioni d'incontro tra pubblico e grandi artisti. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre, alle 19, nel Salone Consiliare di La Maddalena; ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

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