La Biblioteca Universitaria di Sassari, Istituto del Ministero della Cultura, ospita mercoledì 28 ottobre alle 18 l’appuntamento I luoghi di Rosa Gambella. Viaggio tra i libri di Enrico Costa (1841-1909). L'evento è gratuito.

L’iniziativa, frutto della collaborazione tra la Biblioteca Universitaria, il Circolo Culturale Aristeo, il Festival Letterario Mediterranea e la casa editrice Mediando, segue l’appuntamento di luglio dedicato alla Donora di Enrico Costa e rientra in un breve ciclo di incontri letti attraverso il filtro del grande cantore di Sassari. Come il primo, attraverso le pagine del «Racconto storico del secolo XV», uno dei romanzi nazional-regionali dello scrittore, pubblicato nel 1897 in 82 puntate dalla Nuova Sardegna prima di metterlo in vendita in volume, a dicembre dello stesso anno.

Insieme al Direttore della Biblioteca Giovanni Fiori, interverranno Salvatore Taras, giornalista e autore radiotelevisivo, e Paolo Cau, storico e saggista, già Direttore dell’Archivio Storico Comunale di Sassari. La serata sarà animata dalle letture dell’attore sassarese Daniele Monachella.

Verrà allestita per l’occasione una piccola esposizione di documenti, fotografie ed oggetti personali appartenuti ad Enrico Costa ed oggi conservati nel Fondo Costa della Biblioteca Universitaria di Sassari.

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