È iniziata, nei giorni scorsi, la “Gita Anziani” dedicata ai residenti a Ruinas. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale e dal Servizio Sociale comunale. Per il gruppo un’esperienza all’insegna della socializzazione, atteso e consolidato negli anni, e della conoscenza di nuove località, anche al di fuori dei confini nazionali. L’obiettivo è creare delle occasioni di socialità, condivisione e riposo ai cittadini più anziani della comunità. I circa 20 partecipanti sono in Spagna, con tappe a Barcellona, Loret de Mar e Girona. “Come amministrazione comunale – commenta il sindaco Gianni Tatti - desideriamo esprimere un profondo ringraziamento agli uffici e al personale del Servizio Sociale, che con grande professionalità, riesce a fare in modo che ogni dettaglio sia curato alla perfezione, garantendo assistenza, sicurezza e tranquillità a tutti i partecipanti”.

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