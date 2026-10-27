Dal 28 ottobre al 1° novembre il territorio di Ittiri sarà protagonista di un evento che unisce storia, cultura, fede e innovazione tecnologica. Grazie alla collaborazione tra il Radio Club Coros (Museo della Radio Mario Faedda), l'Ari Porto Torres e la Parrocchia, i radioamatori di tutto il mondo si collegheranno con la nostra comunità per celebrare gli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco e far conoscere le bellezze storiche e religiose di Ittiri, a partire dalla chiesa e dal Convento di San Francesco. Da sabato 31, dalle 10 alle 17, presso la sala riunioni del Convento di San Francesco, sarà possibile assistere dal vivo alle operazioni di attivazione radiofonica e osservare i radioamatori all'opera. Dalle ore 18 alle ore 21 apertura straordinaria al pubblico del Museo della Radio Mario Faedda (in via Dante 17, Ittiri). Le onde radio ritornano in convento ricordando padre Clemente appassionato di ricetrasmissioni amatoriali negli anni Settanta. Un'occasione per promuovere il patrimonio culturale e architettonico a livello internazionale attraverso la radio.

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