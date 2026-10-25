La grande musica protagonista a Putifigari. Dall’armonica a bocca al beatbox, dalle sonorità più innovative al ritmo travolgente del combat folk, tra rock, punk e tradizione irlandese. Domenica 8 novembre, il palco della 41ª mostra Micologica del Capo di Sopra si accenderà con due grandi protagonisti della musica dal vivo: Moses Concas e i Modena City Ramblers. Non solo il talento e la creatività di Moses Concas, l’artista sardo che ha conquistato Italia’s Got Talent reinventando il suono dell’armonica a bocca, ma anche l’energia inconfondibile dei Modena City Ramblers, che da oltre trent’anni fanno ballare e cantare intere generazioni con il loro combat folk. Un doppio appuntamento per vivere due modi diversi della musica, un’unica serata che promette ritmo, energia e tanto divertimento. La mostra micologica si terrà il 7 e 8 novembre prossimo con un ricco calendario di iniziative, due intense giornate di eventi, esperienze e grande musica in cui non mancheranno i sapori della tradizione, con la “Sagra Porcino Porcetto”, spettacoli e artisti d’eccezione, ma anche laboratori e iniziative per bambini e bambine.

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