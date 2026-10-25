In occasione della commemorazione dei defunti, la DomusArt torna a ospitare "In Dolu", mostra dedicata alla memoria. Sarà aperta dal 30 ottobre al 2 novembre. Quest'anno tratterà di storie sarde e miti del mondo nel '900. L'evento è ideato da Anna Orrù, in collaborazione con l'associazione culturale Bisus e "Il Salotto di Lady Anna", col patrocinio dell'assessorato alla Cultura, della Fondazione di Sardegna, della Pro Loco e di altre realtà culturali. Il 1° novembre, alle 18, ci sarà un racconto sulle morti privilegiate a cura di Ignazio Sanna e, a seguire, un racconto con rievocazione storica, a cura di Anna Orru'. «In Dolu non è tristezza, è rispetto», ci tiene a precisare Orrù, «tu sei esistito, il tuo nome non verrà cancellato. Se non ricordiamo come abbiamo pianto, non sappiamo più nemmeno come amare». La mostra sarà visitabile venerdì 30, dalle 16.30 alle 19.30, sabato 31, dalle 10 alle 13, domenica 1° novembre dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21 e poi lunedì 2 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30.

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