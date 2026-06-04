Appuntamento dedicato alla conoscenza della lingua sarda e, in particolare, divulgata ai più piccoli, martedì 9 giugno a Palmas Arborea. La Biblioteca comunale, infatti, in collaborazione con lo Sportello linguistico della provincia di Oristano, presenta l’iniziativa “Giogus e Contus po piciocheddus in Lìngua Sarda”. L’attività di gioco e lettura in sardo è riservata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 12 anni di età, a partire dalle 10 negli spazi della biblioteca di Palmas Arborea. Per informazioni e iscrizioni, si può contattare la struttura telefonicamente (numero 0783028221) o via e-mail (indirizzo biblioteca@comune.palmasarborea.or.it).

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