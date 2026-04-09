Col ritorno della buona stagione ritornano anche le giornate di educazione ambientale degli “Amici di Talmone e Cala di Trana”. Quest’anno il Comitato ambientalista di Palau incontra, in una serie di lezioni sull’ambiente, le studentesse e gli studenti del Liceo Statale Margherita di Castelvì di Sassari. Si comincia martedì 15 aprile con una lezione sugli ecosistemi e sulla loro preservazione, tenuta in classe dalla dottoressa Myriam Stelletti, ricercatrice dell’Università degli Studi di Sassari e da anni membro attivo del Comitato.

Attraverso una presentazione multimediale, gli studenti saranno guidati alla scoperta delle relazioni tra gli elementi degli ecosistemi terrestri e acquatici, comprendendo come la biodiversità rappresenti un equilibrio delicato e fondamentale. «Una parte importante dell’incontro - sottolinea Myriam Stelletti - sarà dedicata al contributo che ognuno di noi, nella sua quotidianità, può offrire per proteggere l’equilibrio dell’ecosistema: ogni piccolo gesto può fare la differenza», sottolinea la Stelletti, evidenziando il ruolo attivo che ciascuno può assumere nella tutela ambientale.

All’incontro in aula seguirà un’esperienza sul campo. Venerdì 8 maggio, infatti, le classi quarta G e quarta S parteciperanno a una giornata di educazione ambientale tra Talmone e Cala di Trana, affiancate da volontari ed esperti. I laboratori didattici in spiaggia affronteranno temi cruciali come la salvaguardia della biodiversità, la lotta all’inquinamento da plastica e mozziconi e la protezione del sistema dunale. «La collaborazione con gli Amici di Talmone - sottolinea la professoressa Lodola Mundula, referente del programma di educazione civica del "Margherita di Castelvì" - nasce dall'esigenza di incentivare nei nostri studenti la consapevolezza di essere parte attiva nella cura e nella preservazione del patrimonio naturalistico regionale».

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