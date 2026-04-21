Quella di San Marco è la festa più importante a Lei, ma è anche la festa dell'intero Marghine, che si celebra nel paese il prossimo sabato. I fedeli accompagnano il simulacro del Santo in processione, fino alla chiesa campestre, con la confraternite e il parroco. E' l'occasione per portare il tipico pane di San Marco, che viene fatto in tutte le case, legato alla tradizione locale. Quest'anno il comitato vuole dare un'impronta particolare.

Oltre ai riti religiosi particolarmente sentiti e curati con fede e dedizione, per animare i festeggiamenti in piazza ha scelto la voce calda della cantante bolotanese Maria Giovanna Cherchi. L'artista proporrà un concerto con piano e voce, accompagnata dal musicista Maurizio Bizzarro. Un viaggio musicale tra i classici e i brani del repertorio personale e gli immancabili balli sardi per onorare il Santo e unire la comunità.

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