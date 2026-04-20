L’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, promuove la masterclass “Audiovisivo e Istituzioni: l’etica del dovere – I Vigili del Fuoco si raccontano”, in programma giovedì e venerdì nell’Aula Magna dell’Accademia.

L’iniziativa, che rientra nelle attività di collaborazione previste dal Protocollo di intesa siglato tra l’Accademia e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, rappresenta un importante momento di riflessione sul rapporto tra arte, comunicazione istituzionale, cinema e responsabilità pubblica, offrendo a studenti, docenti e cittadinanza un’occasione di confronto su come le istituzioni possano raccontarsi attraverso il linguaggio audiovisivo.

Ospite d’eccezione della due giorni sarà Antonio Maria Castaldo, autore, regista e sceneggiatore, nonché Vigile del Fuoco.

La masterclass si aprirà giovedì 23 aprile alle ore 15 con i saluti istituzionali del Direttore dell’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”, prof. Daniele Dore e del Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, ing. Emanuele Gissi. Seguiranno gli interventi dedicati ai temi della libertà di espressione, della comunicazione istituzionale e della comunicazione in emergenza, con particolare attenzione al ruolo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella costruzione del rapporto con la cittadinanza.

Particolare rilievo avrà la presentazione del progetto “Museo Multimediale Vigili del Fuoco”, nato dalla collaborazione tra l’Accademia Sironi e il Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari, esempio concreto di dialogo tra istituzione pubblica, memoria storica e innovazione artistica.

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