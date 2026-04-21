La formazione sulla conoscenza degli uliveti parte dal Distretto rurale Anglona Coros Terre di tradizioni che, in collaborazione con l’Agenzia Laore, organizza una giornata dimostrativa dedicata alla potatura e all’innesto degli ulivi, in programma martedì 28 aprile a Ploaghe, in località Salvenero. Un'iniziativa utile per approfondire tecniche fondamentali nella gestione degli uliveti e per condividere esperienze e buone pratiche sul territorio. Un’importante occasione di approfondimento tecnico e confronto, rivolta in particolare agli operatori del settore agricolo, ma aperta a tutti gli interessati. Il ritrovo è previsto alle 8.30

presso la stradina adiacente la chiesa campestre di Sant’Antonio e la centrale Enel di Codrongianos, al km 2 della strada provinciale 68. Un momento di formazione per conoscere come prendersi cura degli uliveti, una cultura sempre più diffusa nell'isola, dove emerge la qualità dell'olio evo. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, con particolare riferimento ai portatori d’interesse dei territori dell’Anglona e del Coros afferenti al Distretto Rurale.

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